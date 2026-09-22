Tragedia en Escuintla: Pareja muere en accidente de tránsito un día antes de su boda

El choque múltiple involucró a seis vehículos —entre ellos un camión cisterna con derrame de combustible— en el kilómetro 63 de la ruta a Masagua; el saldo asciende a cuatro fallecidos y dos heridos.

Una trágica colisión múltiple ocurrida la tarde del sábado 19 de septiembre cobró la vida de una joven pareja que se preparaba para contraer matrimonio al día siguiente. El accidente en la ruta a Masagua Escuintla se registró alrededor de la 1:00 p. m. a la altura del kilómetro 63 de dicha arteria vial.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Enrique Grande Bran, de 25 años y originario de Masagua, y Angélica García. Ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta y, según relatos de familiares y medios locales, habían salido a realizar las compras de los últimos detalles para la ceremonia nupcial que celebrarían el domingo. Horas antes del percance, Daniel había publicado en sus redes sociales mensajes expresando su entusiasmo por la boda y su amor hacia Angélica.

Choque múltiple y balance de víctimas

En el siniestro vial se vieron involucrados un total de seis vehículos: tres motocicletas, dos automóviles de transporte liviano y un camión cisterna cargado con combustible.

Daniel Grande Bran falleció en el lugar de los hechos a consecuencia del impacto. Por su parte, Angélica García fue auxiliada por socorristas y trasladada en estado de extrema gravedad al Hospital Nacional de Escuintla, donde posteriormente se confirmó su deceso debido a las severas lesiones sufridas.

En el reporte inicial, los Bomberos Voluntarios contabilizaron tres personas fallecidas en el sitio y tres heridos graves. Tras confirmarse el deceso de Angélica en el centro asistencial, los medios locales actualizaron el saldo del percance a cuatro personas fallecidas y dos heridas.

Riesgo de explosión e investigación en curso

El impacto provocó una importante fuga de combustible procedente del camión cisterna, obligando al cierre temporal de la carretera en ambos sentidos.

Ante el peligro inminente, elementos de los Bomberos Voluntarios y de los Bomberos Municipales desplegaron un operativo con equipo especializado y espuma química para neutralizar el riesgo de incendio o explosión mientras realizaban las tareas de atención a las víctimas y limpieza de la cinta asfáltica.

Las causas exactas que desencadenaron la colisión múltiple se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.