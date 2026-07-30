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Trump se pronuncia sobre el ataque contra un metanero de EE.UU. en Egipto

El presidente estadounidense prometió "un golpe muy duro" contra Irán.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha comentado el ataque con un dron contra un buque cisterna de almacenamiento de gas de propiedad estadounidense en el puerto egipcio de Damieta, ocurrido este miércoles.

Cuando le preguntaron durante una rueda de prensa con el secretario de Transporte, Sean Duffy, si el ataque podía vincularse con Irán, Trump dijo: “Me han informado […] Vamos a golpearlos con mucha fuerza”.

“Saben que va a suceder. Nos piden que no lo hagamos”, agregó. En este sentido, el presidente precisó: “Veremos si llegamos a un acuerdo en algún momento, pero les vamos a dar un golpe muy duro”.

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