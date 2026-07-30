Washington descarta de forma rotunda la destrucción de sus F-35 reportados por Irán

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) aseguró este jueves que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) ha difundido información falsa en relación con el desarrollo de las hostilidades en Oriente Medio, en particular sobre la destrucción de varios cazas estadounidenses F-35.

Según el comunicado de Washington, ninguna aeronave estadounidense resultó dañada o destruida en el ataque contra la base aérea de Al Azraq, en Jordania, que tuvo lugar esta mañana. “Todos los misiles y drones fueron interceptados o no lograron alcanzar las áreas objetivo”, subrayó el CENTCOM.

Previamente, el organismo iraní comunicó que su Fuerza Aeroespacial lanzó “varios misiles balísticos” contra la pista de aterrizaje y el hangar de mantenimiento de las aeronaves, y que “destruyeron por completo tres aviones F-35 e infligieron graves daños a otros tres”.

Asimismo, de acuerdo con el comunicado de Teherán, en esa ofensiva murieron “varios oficiales y personal técnico y de mantenimiento” estadounidense presente en la base.

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Versiones enfrentadas

En el mismo mensaje estadounidense, el mando militar también rechazó otras dos afirmaciones de la República Islámica. Una de ellas es la advertencia de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, según la cual es una ruta peligrosa para la navegación comercial. Por su parte, CENTCOM sostuvo: “Los peligros inmediatos para los buques comerciales y sus tripulaciones civiles son las amenazas verbales y los intentos de ataque del CGRI”.

Washington también se refirió al petrolero M/T Nora, que, de acuerdo con Teherán, había logrado romper el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos. “Más de 20 buques de guerra estadounidenses, cientos de aeronaves y miles de efectivos militares continúan en alerta y siguen haciendo cumplir plenamente el bloqueo”, indicó el ente estadounidense.