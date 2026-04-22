El FBI abre investigación sobre muertes y desapariciones de científicos nucleares

El FBI informó el martes que lanzó una investigación amplia sobre las muertes o desapariciones de los científicos y empleados vinculados a investigación “altamente sensible”, reportó Los Angeles Times.

En su comunicado, el FBI dijo que está “liderando la investigación para buscar vínculos entre los científicos desaparecidos y fallecidos”. El organismo añadió que trabaja con el Departamento de Energía, el Departamento de Guerra y socios de fuerzas de seguridad estatales y locales “para encontrar respuestas”.

Una “grave amenaza” al acecho

El anuncio llegó después de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. dijera que investigará lo que sucede y enviara cartas para pedir información a las agencias involucradas en la indagación federal.

Entre estas agencias se encuentra la NASA, propietaria del Jet Propulsion Laboratory en La Cañada Flintridge, donde, según el reporte, trabajaban tres de los científicos muertos o desaparecidos.

En sus cartas, el presidente del comité, el republicano James Comer, y el congresista Eric Burlison escribieron que los casos podrían representar una “grave amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos y para personal con acceso a secretos científicos. Asimismo, durante una entrevista reciente, Comer afirmó que “podría estar ocurriendo algo siniestro”.

“Preguntas legítimas” para la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó el viernes en X que, ante las “preguntas legítimas” al respecto, el Gobierno revisará de manera integral los casos e identificará posibles elementos en común, asegurando que no dejará “ninguna piedra sin remover”.

La semana pasada, el presidente Donald Trump dijo a la prensa que acababa de salir de una reunión sobre el tema y calificó la situación de “bastante seria”. “Espero que sea algo aleatorio, pero lo sabremos en la próxima semana y media”, sostuvo, prometiendo dar respuestas en los siguientes días.

El Departamento de Energía, por su parte, indicó en un comunicado que su Administración Nacional de Seguridad Nuclear está al tanto de los informes relacionados con empleados de sus laboratorios e instalaciones y que está investigando el asunto.