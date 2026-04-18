Incautan 1.6 toneladas de cocaína en narcolancha en las costas de Pedernales, República Dominicana

PEDERNALES, República Dominicana.- Las fuerzas antidrogas de la República Dominicana incautaron 1.6 toneladas de presunta cocaína durante un operativo realizado en la madrugada de este sábado en las costas de la provincia de Pedernales.

La operación, coordinada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) con apoyo de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y agencias internacionales, incluyó un enfrentamiento armado y la persecución de una lancha rápida de 32 pies de eslora con dos motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza.

Según el reporte oficial, al ser interceptados cerca de playa Blanca, en la comunidad de Trudille, los ocupantes de la embarcación abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron el ataque. Ningún militar resultó herido. Los sospechosos abandonaron la nave y huyeron hacia una zona boscosa del Parque Nacional Jaragua.

En el interior de la lancha se encontraron 57 pacas que contenían 1.670 paquetes de la presunta droga. Además, se incautaron varios tanques y garrafones de combustible, lo que evidencia la planificación logística de la operación.

La DNCD indicó que se trata de organizaciones criminales que utilizan narcolanchas equipadas con potentes motores y tecnología avanzada para introducir grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica.

Unidades de búsqueda y rastreo realizan vuelos de reconocimiento y patrullajes terrestres en la zona para localizar a los responsables. El cargamento decomisado fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis.

El operativo contó con la participación del Ministerio Público y la cooperación de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según la DNCD, en lo que va de 2026 las autoridades dominicanas han incautado más de 10 toneladas de drogas, consolidando su posición como referente regional en la lucha contra el narcotráfico transnacional.