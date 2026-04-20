China furiosa tras unirse Japón a las maniobras de EE.UU. en el mar de China Meridional

China ha condenado el paso de un buque de guerra japonés por el estrecho de Taiwán, según declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, informa el diario estatal Global Times.

La fragata JS Ikazuchi de las Fuerzas de Autodefensa de Japón atravesó el estrecho de Taiwán por primera vez desde que aumentaron las tensiones entre Pekín y Tokio en noviembre de 2025 para participar en ejercicios conjuntos entre Washington y Manila, junto con varios otros aliados estadounidenses en la región.

Para Japón, los ejercicios, que inician este lunes y en los que también participan fuerzas terrestres, son los primeros que se realizan en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial.

Guo Jiakun también recordó que, durante ese conflicto bélico, Japón invadió y colonizó países del sudeste asiático, incluido Filipinas, por lo que tiene una grave responsabilidad histórica al respecto.

Por su parte, EE.UU. y sus socios consideran que la mayor parte del estrecho de Taiwán son aguas internacionales, donde rige la libertad de navegación.