Trump asegura que Irán pierde US$500 millones diarios por el bloqueo naval

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que, a contrapelo de lo que han reseñado grandes medios de su país como The New York Times, The Washington Post o Wall Street Journal, está “ganando la guerra” conjunta con Israel contra Irán.

“Estoy ganando la guerra, por mucho. Las cosas van muy bien, nuestro ejército ha sido increíble. Y, si leen las noticias falsas, como el fracasado New York Times, el absolutamente horrendo y repugnante Wall Street Journal, o el ahora casi desaparecido, afortunadamente, Washington Post, pensarías que estamos perdiendo la guerra”, escribió el mandatario en su perfil de Truth Social.

En su criterio, los altos cargos iraníes –a los que tachó de “el enemigo”– están “confundidos porque reciben estos mismos ‘informes’ de los medios”, aunque luego repararían en que “su Armada ha sido completamente aniquilada, su Fuerza Aérea ha sido trasladada a pistas más oscuras, no tiene equipo antimisiles ni antiaéreo” y “sus antiguos líderes prácticamente han desaparecido”.

De otra parte, reiteró que mantendrá el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz hasta que Teherán firme el acuerdo que Washington puso sobre la mesa y que, dijo el mandatario, “está destruyendo por completo” al país persa, al punto de hacerle perder “500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso a corto plazo”.

“Los medios de comunicación antiestadounidenses que difunden noticias falsas desean que Irán gane, ¡pero eso no va a suceder, porque yo estoy al mando! Así como esta gente antipatriota usó hasta la última gota de su limitada fuerza para atacarme en las elecciones, continúan haciéndolo con Irán. ¡El resultado será el mismo que ya está ocurriendo!”, concluyó.

El acuerdo

Previamente, Trump afirmó que el acuerdo que su país negocia con Irán “será mucho mejor” que el que en su día firmaron los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden con las autoridades iraníes, al que calificó como “uno de los peores en materia de seguridad” para EE.UU.

“Era un camino garantizado hacia un arma nuclear, algo que no ocurrirá y no puede ocurrir con el acuerdo en el que estamos trabajando”, apuntó. Pese a ese señalamiento, Irán ha declarado en numerosas ocasiones que su programa nuclear tiene fines pacíficos y ha desmentido categóricamente que esté desarrollando armamento atómico.