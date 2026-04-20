China se pronuncia sobre la incautación de un buque iraní por EE.UU.

A China le preocupan los informes de que fuerzas de Estados Unidos interceptaron recientemente un petrolero que se dirigía a Irán, y pidió a las partes actuar con responsabilidad y cumplir el acuerdo de alto el fuego para evitar una escalada en el estrecho de Ormuz, declaró este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, Guo Jiakun.

Durante una rueda de prensa, Guo afirmó que la situación en el estrecho es “sensible y compleja” y expresó la preocupación de Pekín por “la interceptación forzosa” del buque. La jornada anterior, Estados Unidos violó el alto el fuego al apoderarse del buque de carga con bandera iraní M/V Touska cuando navegaba en el norte del mar Arábigo.

El vocero añadió que Pekín espera que las partes respeten la tregua y eviten agravar las tensiones. “Esperamos que las partes pertinentes, con una actitud responsable, cumplan estrictamente el acuerdo de alto el fuego y eviten intensificar las contradicciones y agravar la tensión de la situación, a fin de proporcionar las condiciones necesarias para que el paso por el estrecho vuelva a la normalidad”, manifestó.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), el incidente ocurrió el 19 de abril, cuando el buque de carga con bandera iraní M/V Touska navegaba a 17 nudos en el norte del mar Arábigo rumbo a la ciudad iraní de Bandar Abbas.

Las fuerzas estadounidenses emitieron “múltiples advertencias” e informaron al buque iraní de que “estaba violando el bloqueo estadounidense”. “Tras seis horas de desobediencia a las repetidas advertencias de la tripulación del Touska, el Spruance ordenó la evacuación de la sala de máquinas” y a continuación disparó “varios proyectiles con un cañón MK 45 de 5 pulgadas” contra la sala, reza el comunicado.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, calificó el ataque de “acto de agresión”, denunció que Washington “ha demostrado su falta de seriedad en el proceso diplomático” y prometió responder a “nuevas aventuras”. Por su parte, el cuartel general Khatam al Anbiya, entidad central en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas de Irán, acusó a EE.UU. de “piratería” y advirtió que las Fuerzas Armadas del país “responderán pronto y tomarán represalias”.