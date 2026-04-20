EE.UU. impone restricciones de visa a 75 familiares y asociados del Cártel de Sinaloa

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que este lunes se impusieron restricciones de visa a 75 personas que son familiares o cercanos a individuos vinculados al Cártel de Sinaloa.

A través de sus redes sociales, Rubio explicó que las sanciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 14059, la cual permite bloquear bienes y negar el ingreso al país a personas involucradas en el tráfico de drogas.

“La Administración de Trump continúa haciendo que nuestra nación y región sean más seguras y fuertes. Hoy estoy tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 individuos que son familiares o asociados cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa”, escribió el funcionario.

Rubio agregó que el Departamento de Estado seguirá protegiendo a los estadounidenses de “narco-terroristas peligrosos y drogas mortales”.

El Cártel de Sinaloa ha sido señalado durante años como uno de los principales traficantes de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. Tras la captura de sus líderes históricos —Joaquín “El Chapo” Guzmán y Ismael “El Mayo” Zambada—, la organización sufrió una fuerte fragmentación, lo que ha permitido que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolide como el grupo más poderoso, según la DEA.

Tanto “El Chapo” como “El Mayo” se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad en Estados Unidos. Guzmán López cumple cadena perpetua, mientras que Zambada espera su sentencia, fijada para mayo próximo.

Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de “El Chapo”, también enfrentan procesos judiciales en ese país.