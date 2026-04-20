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Xi Jinping envía mensaje al príncipe saudí sobre el estrecho de Ormuz

El presidente de China ha dejado clara su apuesta durante una reunión telefónica.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Barcos cargueros atravesando Ormuz.

El presidente de China, Xi Jinping, ha abogado este lunes por el libre paso por el estrecho de Ormuz durante una reunión telefónica con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

Según recoge Xinhua, el mandatario chino hizo el comentario durante una conversación con el príncipe heredero saudí, “a petición de este último”.

Pekín ha mantenido su postura contraria a la agresión militar iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, por lo que ha efectuado insistentes llamados a la desescalada, el fin del conflicto y la vuelta a la mesa de las negociaciones.

Para el país asiático, el bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las respuestas de Irán a la agresión, supone un problema económico, en vista de que alrededor de 45 % del crudo que alimenta su economía proviene de países del Golfo Pérsico y debe atravesar ese canal marítimo.

Se estima que este asunto será tratado en la próxima visita oficial del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Pekín, donde mantendrá un encuentro con su homólogo, Xi, al que ha alabado en varias ocasiones.

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