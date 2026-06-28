El papa León XIV expresó sus condolencias por el terremoto en Venezuela

El papa León XIV transmitió su pésame al pueblo de Venezuela por el terremoto, que ha cobrado numerosas vidas y causado graves daños materiales.

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia”, expresó el pontífice al concluir su tradicional homilía dominical.

Previamente, el obispo de Roma donó 100.000 euros al país sudamericano a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

El terremoto sacudió Venezuela la noche del 24 de junio. Se registraron dos temblores, de magnitud 7,2 y 7,5, con aproximadamente 40 segundos de diferencia. Sus epicentros se ubicaron a 10 kilómetros de distancia, en el estado venezolano de Yaracuy. Al sismo le siguieron aproximadamente 300 réplicas. Según los últimos datos, el número de fallecidos a causa del desastre asciende a 1.400.