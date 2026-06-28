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El papa León XIV expresó sus condolencias por el terremoto en Venezuela

El obispo de Roma donó 100.000 euros al país sudamericano

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Papa León XIV.

El papa León XIV transmitió su pésame al pueblo de Venezuela por el terremoto, que ha cobrado numerosas vidas y causado graves daños materiales.

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia”, expresó el pontífice al concluir su tradicional homilía dominical.

Previamente, el obispo de Roma donó 100.000 euros al país sudamericano a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

El terremoto sacudió Venezuela la noche del 24 de junio. Se registraron dos temblores, de magnitud 7,2 y 7,5, con aproximadamente 40 segundos de diferencia. Sus epicentros se ubicaron a 10 kilómetros de distancia, en el estado venezolano de Yaracuy. Al sismo le siguieron aproximadamente 300 réplicas. Según los últimos datos, el número de fallecidos a causa del desastre asciende a 1.400.

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