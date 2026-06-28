Familia del futbolista argentino Lucas Trejo es encontrada muerta tras los terremotos en Venezuela

La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron hallados este sábado sin vida bajo los escombros tras los mortíferos terremotos en Venezuela, comunicó el Club Sport Marítimo de La Guaira en sus redes sociales.

Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella fueron buscados por 74 horas después de que su complejo se derrumbara tras los fuertes sismos. El club en que milita Trejo expresó sus condolencias al deportista y solicitó “respeto a sus familiares y compañeros”.

El propio jugador en el momento del desastre natural se encontraba en Caracas para un partido. No obstante, al enterrarse de la tragedia viajó de inmediato a La Guaira y participó en la búsqueda de sus familiares retirando escombros.

Terremotos mortíferos

Las labores de búsqueda y rescate no se detienen tras los devastadores terremotos de la tarde del miércoles. Los sismos han sido catalogados como los más potentes en Venezuela en 126 años. Según reportes oficiales, los dos terremotos y sus réplicas provocaron múltiples víctimas fatales y heridos, así como el colapso de edificaciones y daños en infraestructuras críticas.

DESASTRE TOTAL EN CARACAS: ASÍ SE ENCUENTRA VTV TRAS EL TERREMOTO Imágenes difundidas por el canal estatal venezolano muestran las condiciones de sus instalaciones luego de los fuertes sismos que sacudieron el país.https://t.co/5lRB5WKiVl pic.twitter.com/Qqk2befElE — RT en Español (@ActualidadRT) June 25, 2026

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia en el país. Hasta ahora, las autoridades informaron de casi 1.500 personas fallecidas, así como de miles de heridos y damnificados.

Venezuela ha recibido el respaldo de 24 países, comunicó Delcy Rodríguez. Los grupos de rescatistas internacionales provenientes de Suiza, Chile, España, Ecuador, Colombia, El Salvador, México, República Dominicana y EE.UU., entre otros, acompañan a sus colegas venezolanos y voluntarios que están en las zonas de desastre en busca de víctimas bajo los escombros.

El sábado, la nación latinoamericana sufrió más de 400 réplicas, lo que señala “el nivel de energía que se ha liberado por parte de las placas tectónicas sobre y contra la población venezolana”, indicaron funcionarios. En particular, se registró un sismo de magnitud 5,0 con epicentro a unos 41 kilómetros al norte de Maracay, estado Aragua.