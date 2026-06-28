La OMS informa de más de 1.300 muertes prematuras en Europa por calor extremo

GINEBRA – Las autoridades han registrado más de 1.300 casos de muertes prematuras relacionadas con las altas temperaturas en Europa durante una semana de calor extremo, informó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Desde el 21 de junio, se han registrado más de 1.300 casos de muertes prematuras relacionadas con las altas temperaturas en Europa”, escribió en su cuenta en la red social X. Según el dirigente, los efectos dañinos del calor suelen denominarse “asesino silencioso” porque no siempre son inmediatamente perceptibles. Al respecto, el responsable del ente sanitario también señaló que Europa es “el continente que se calienta más rápidamente”, con tasas de calentamiento “el doble del promedio mundial”.

“Las viviendas, los lugares de trabajo y las escuelas europeas no se construyeron teniendo en cuenta estas temperaturas”, enfatizó el representante de la OMS.