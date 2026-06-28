Detienen en Soria al ‘jefe de jefes’ de la ‘Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al crimen organizado transnacional con la captura de Domenico Paviglianiti, considerado el ‘jefe de jefes’ de la temida mafia calabresa, la ‘Ndrangheta.

El arresto de este veterano capo, de aproximadamente 65 años y catalogado como uno de los criminales más peligrosos y sanguinarios de Italia, se produjo este viernes en la ciudad de Soria, donde intentaba pasar desapercibido, según ha confirmado en exclusiva El Diario de Valladolid.

Paviglianiti era buscado por una Orden Europea de Detención y Entrega por delitos de tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y graves delitos contra las personas. Su detención pone fin a una extensa persecución por todo el continente europeo.

La operación fue posible gracias a la colaboración internacional con Interpol y se basó en pinchazos telefónicos y un estrecho seguimiento a su círculo cercano. A pesar de mantener un perfil bajo y contar con guardaespaldas, las autoridades lograron ubicarlo en Soria.

Segunda captura en España

Paviglianiti ya había sido detenido en España en agosto de 2021 en Madrid. Tras cumplir una larga condena en Italia, fue liberado en 2019 por un error en el cálculo de su pena, lo que generó una nueva orden de búsqueda. Tras fugarse, regresó a España, donde primero se refugió en Barcelona y luego en Madrid, antes de elegir la más discreta ciudad de Soria.

Su captura se enmarca en el proyecto internacional I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), una iniciativa de 24 países que ha logrado detener a más de 60 integrantes de esta organización mafiosa desde enero de 2025, siete de ellos prófugos de alto nivel.