Rescatan a una mujer de entre los escombros 86 horas tras el sismo en Venezuela: Bukele

Socorristas salvadoreños rescataron con el apoyo de sus homólogos peruanos a una mujer de 60 años que estuvo sepultada durante 86 horas bajo los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad venezolana de Caraballeda, anunció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Después de 86 horas de estar atrapada bajo los escombros, y luego de 11 horas de intenso trabajo, hemos logrado rescatar con vida a Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permaneció bajo los escombros del edificio Breogan, en Caraballeda”, escribió el jefe de Estado en su cuenta en la red social X.

El mandatario precisó que el estado de la mujer sigue siendo crítico, aunque los médicos lograron estabilizarla en un campamento de rescate. Por lo tanto, se contrató un helicóptero privado para trasladarla a una clínica privada en Caracas, donde recibe la atención médica necesaria.