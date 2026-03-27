El Pentágono en alerta ante los más de 850 misiles Tomahawk lanzados contra Irán

Estados Unidos ha lanzado cientos de misiles de crucero Tomahawk en las primeras cuatro semanas de la guerra contra Irán, un ritmo que ha encendido las alarmas en el Pentágono, señala The Washington Post.

Si en los primeros días de la operación Furia Épica, iniciada el 28 de febrero, destructores y submarinos de la Armada estadounidense dispararon cientos de estos misiles contra objetivos iraníes, un mes después la cifra ya supera los 850 lanzamientos, uno de los usos más intensivos de este sistema en su historia reciente.

Fuentes citadas por el medio señalan que el país está “consumiendo armas de precisión a un ritmo que ha alarmado a algunos funcionarios del Pentágono”, abriendo debates internos sobre cómo reabastecerse y aumentar su disponibilidad, en un contexto en el que Washington busca mantener estable su reserva armamentística.

Si bien el Pentágono no divulga públicamente las cifras exactas de su inventario, estimaciones independientes situaban en entre 4.000 y 4.500 las unidades operativas de Tomahawk, antes de la escalada a finales del mes pasado. Sin embargo, algunos analistas reducen el arsenal a unos 3.000 misiles, recoge WP.

En este sentido, los funcionarios indicaron que el Departamento de Guerra está monitoreando de cerca el ritmo de uso y evaluando cómo la merma de las reservas podría afectar no solo la las agresiones en curso contra Irán, sino también a futuros posibles enfrentamientos militares.

Captan submarino nuclear estadounidense mientras lanzaba misiles de crucero Tomahawk sobre Irán …

Los Tomahawk están diseñados para golpear objetivos a larga distancia desde buques y submarinos. Cada misil en su versión más reciente puede costar más de tres millones de dólares y su fabricación puede tardar hasta dos años, lo que los vuelve difícil de reemplazar a corto plazo.

El fabricante, Raytheon, ha producido históricamente estos misiles a un ritmo de unas 90 unidades al año y, aunque la producción se estaría incrementando hasta alrededor de 1.000 anuales, el informe advierte de que adaptarla plenamente a las necesidades de una guerra de alta intensidad podría llevar años.