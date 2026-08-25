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Más de 300 pasajeros varados en Brasil tras aterrizaje de emergencia de un vuelo a España

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imagen referencial. Foto Magnific

Un avión de la aerolínea española Plus Ultra que había salido de Buenos Aires, Argentina, con destino en Madrid, España, el domingo tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia en Natal, al norte de Brasil, tras presentar una falla técnica en el motor. La situación mantiene a más de 300 pasajeros varados en la terminal aérea, informó este lunes el medio argentino TN.

El vuelo afectado es el PU 502 que cumplía con una ruta inaugurada a finales de junio pasado y que cuenta con cinco frecuencias a la semana. De acuerdo con el mencionado medio, los pasajeros exigen salir cuánto antes a su destino final pero aún desconocen cuándo será reprogramado su vuelo. Mientras tanto la empresa se comprometió a prestar “alojamiento y asistencia para los pasajeros afectados”, dice un comunicado.

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