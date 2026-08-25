Más de 300 pasajeros varados en Brasil tras aterrizaje de emergencia de un vuelo a España

Un avión de la aerolínea española Plus Ultra que había salido de Buenos Aires, Argentina, con destino en Madrid, España, el domingo tuvo que desviarse y aterrizar de emergencia en Natal, al norte de Brasil, tras presentar una falla técnica en el motor. La situación mantiene a más de 300 pasajeros varados en la terminal aérea, informó este lunes el medio argentino TN.

El vuelo afectado es el PU 502 que cumplía con una ruta inaugurada a finales de junio pasado y que cuenta con cinco frecuencias a la semana. De acuerdo con el mencionado medio, los pasajeros exigen salir cuánto antes a su destino final pero aún desconocen cuándo será reprogramado su vuelo. Mientras tanto la empresa se comprometió a prestar “alojamiento y asistencia para los pasajeros afectados”, dice un comunicado.