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Trump emite citaciones judiciales contra periodistas del The New York Times por informe sobre el nuevo Air Force One

El diario califica el acto como intimidación; los reporteros deberán testificar ante un gran jurado el miércoles

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Instalaciones del The New York Times.

Nueva York, Estados Unidos – La administración Trump emitió el viernes citaciones judiciales contra varios periodistas de The New York Times, luego de que el diario publicara un informe sobre supuestas preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo avión presidencial Air Force One, donado por Catar.

Según informó el propio medio, las citaciones buscan obligar a los periodistas a testificar ante un gran jurado federal en Manhattan el próximo miércoles.

En algunos casos, agentes federales entregaron las citaciones directamente en los domicilios de los periodistas, lo que el Times calificó como un acto de intimidación. David McCraw, abogado principal del diario, afirmó que “la presencia de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege”.

Trump presenta el nuevo Air Force One, un Boeing 747-8 adaptado para uso presidencial.

Sobre el Air Force One

El nuevo avión presidencial, un Boeing 747-8 modificado, fue donado por el gobierno de Catar y representa una modernización significativa respecto al actual Air Force One. Entre las preocupaciones reportadas por el New York Times se encuentran posibles vulnerabilidades de seguridad, sistemas de comunicación y la integración de tecnologías avanzadas.

El avión, valorado en más de 400 millones de dólares, está siendo sometido a rigurosos procesos de certificación antes de su incorporación oficial a la flota presidencial.

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