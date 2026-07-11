Supertifón Bavi azota Japón y Taiwán: Hay millones de desplazados, vuelos cancelados y graves daños en infraestructura

Tokio / Taipéi – El supertifón Bavi, con vientos máximos sostenidos de 144 km/h, comenzó este sábado a golpear las islas del sur de Japón y la región de Taiwán, causando estragos en infraestructura, evacuaciones masivas y la interrupción del transporte aéreo y marítimo.

La tormenta, que se desplaza hacia el noroeste, se espera que toque tierra la madrugada del domingo cerca de Wenzhou, en la provincia china de Zhejiang.

Current visuals from Tofu Rock in Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan, as Typhoon Bavi continues to impact the region. pic.twitter.com/IHzgK71egi — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 11, 2026

En Japón, el tifón azotó la prefectura de Okinawa y las islas Sakishima con ráfagas de hasta 216 km/h, dejando más de 24.000 hogares sin electricidad y provocando la cancelación de cientos de vuelos.

Las autoridades japonesas emitieron alertas por riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones costeras y oleaje gigante.

En Taiwán, aunque el tifón no tocó tierra directamente, su proximidad causó lluvias torrenciales y vientos destructivos que obligaron a evacuar a más de 14.000 personas. Se reportaron al menos 36 heridos, más de 27.000 hogares sin electricidad y la cancelación de casi 1.200 vuelos internacionales.

Super Typhoon Bavi is making a powerful impact on Miyakojima, an island city in Okinawa Prefecture, Japan, bringing violent winds. pic.twitter.com/nP3V5BKftw — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 11, 2026

China ya se prepara para la llegada del tifón, con más de 1.8 millones de personas evacuadas y alertas naranja y roja activadas en las provincias de Zhejiang y Fujian.

Fuera del eje principal, los remanentes de Bavi provocaron graves deslizamientos de tierra en la isla filipina de Mindanao, con un saldo de al menos 17 fallecidos.

El supertifón ya había dejado un rastro de destrucción en Guam y las Islas Marianas del Norte a principios de mes, con vientos que alcanzaron los 290 km/h.