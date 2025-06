Hizo canción viral a Trump pidiendo “no a la deportación” pero igual terminó preso

La captura de este intérprete de Venezuela se produjo a tan solo meses de que se hiciera conocido el tema ‘Donaltron’.

El cantante de dembow venezolano Claudio David Balcane, de 26 años, mejor conocido en redes sociales como ‘Davicito59’, se encuentra detenido en EE.UU. tras ser capturado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y bajo amenaza inminente de deportación.

La captura de este intérprete de género urbano se produjo a tan solo meses de que Balcane fuese parte de una canción viral llamada “Donaltron”, en la que —junto a los raperos Junior Caldera y Luxor— piden al presidente de EE.UU., Donad Trump, un mejor trato a los inmigrantes para que puedan trabajar legalmente en ese país y que además pidiera “no a la deportación”.

El lanzamiento del tema coincidió con el recrudecimiento de las políticas antimigratorias de Trump que, desde que asumió la presidencia en enero de 2025, ha generado una masiva persecución contra los inmigrantes, especialmente los latinoamericanos, que luego de ser detenidos son deportados a sus países de origen y en el peor de los casos, enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, tras ser calificados —sin pruebas— como supuestos “terroristas” de bandas criminales.

Este es el caso de Davicito59, a quien la administración Trump señala de ser un supuesto miembro de la extinta organización criminal Tren de Aragua, que fue calificada por Washington como “organización terrorista”.

Tal señalamiento es negado por Balcane, quien dijo a The Washington Post, que esa acusación es falsa y que por eso el Gobierno de Trump no ha presentado pruebas de que el cantante sea realmente un delincuente.

“Nunca he formado parte de un grupo delictivo, ni de nada que pudiera comprometer algún día mi libertad”, dijo el artista venezolano al citado medio, quien se encuentra preso en el Dodge County Detention Facility del estado de Wisconsin.

Donaltron Donaltron Donaltron Donaltron, di que si a los inmigrantes y no a la deportación

“Lo menos que me merezco es una deportación”

Balcane llegó a EE.UU. en 2024 a través de una cita por la aplicación CBP One, es decir, que entró y permanecía en ese país legalmente, detallan medios estadounidenses.

Sin embargo, tras ganar reconocimiento y fama en redes sociales, su identidad quedó expuesta, lo que facilitó a los agentes de ICE, que se encuentran activos en redadas masivas antiinmigrantes, concretar su captura a inicios de abril pasado cuando se dirigía a un estudio de grabación en Chicago, Illinois.

La pegajosa canción, en la que que Balcane y los otros dos artistas exponen con humor la situación que enfrentan millones de inmigrantes en EE.UU., cuenta con millones de reproducciones en redes sociales y 826.000 en YouTube, donde fue lanzada originalmente hace tres meses.

Algunas de las frases del tema dicen: “Donald Trump, yo no quiero que tú me deportes, yo solo quiero papeles y me sellen el pasaporte, te prometo que trabajo y me presento en todas las cortes”. “Sigo normas, sigo leyes, chambeo en la construcción, lo menos que me merezco es una deportación”. “Donald Trump, di que sí a los inmigrantes y no a la deportación”. “Donald Trump, por favor, vamo’ a quererno'”.