Ucrania acusa a Rusia de entregar a Irán imágenes satelitales de bases estadounidenses en el Golfo Pérsico

Ucrania acusó a Rusia de facilitar al régimen de Irán imágenes por satélite de posiciones de Estados Unidos en el golfo Pérsico para mejorar la precisión de los ataques iraníes contra el despliegue militar estadounidense en la región.

Según el presidente Volodimir Zelensky, los servicios de inteligencia ucranianos detectaron desde principios de este mes una vigilancia activa de satélites rusos sobre los estados del Golfo y las instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente. El mandatario añadió que ordenará compartir con los aliados de Kiev la información sobre esta nueva asistencia de Rusia al régimen iraní.

Zelensky afirmó que existe “una clara correlación entre las imágenes que toman los satélites rusos y los ataques iraníes”. Explicó que esa relación aparece antes de los bombardeos, como preparación, y después, para evaluar los daños.

El presidente ucraniano precisó que los días 19 y 20 de julio cuatro bases aéreas atacadas por Irán quedaron dentro del área de interés de satélites rusos: dos en Bahréin, una en Jordania y una en Kuwait.Las declaraciones de Zelensky se difundieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera el viernes a Rusia que se abstuviera de participar en la guerra de Irán. Ese mensaje aludía principalmente a la distribución de armas y no a la entrega de imágenes por satélite.

Trump sostuvo que si Rusia y China venden armas a Irán “sería muy perjudicial para ellos”. Añadió que recibió garantías personales del presidente ruso Vladimir Putin en ese sentido. Asimismo, indicó que en una reunión reciente en Beijing, el líder chino Xi Jinping le aseguró que bajo ninguna circunstancia entregaría ni vendería armas a Irán, incluidas las empresas chinas.

Por otro lado, el Ejército de Estados Unidos interrumpió casi 14 días consecutivos de bombardeos a Irán mientras Trump espera avances hacia una solución diplomática. Según fuentes consultadas por medios estadounidenses e israelíes, Trump ordenó a las Fuerzas Armadas no ejecutar nuevos ataques el viernes para “dar mayor espacio a la diplomacia”.

Un funcionario israelí declaró a la Corporación de Radiodifusión Israelí (KAN) que el Gobierno de ese país se preparaba para un “poderoso bombardeo de Estados Unidos” durante la noche anterior, pero que Trump lo postergó para dar a los iraníes “otra oportunidad de volver a la mesa de negociación”.

Estas versiones coinciden con la declaración del ministro de Sanidad de Irán, Hossein Kermanpour, quien escribió en sus redes sociales: “Afortunadamente, no se registró ningún ataque la última noche”. Y añadió: “Parece que nuestro querido Irán tuvo una noche tranquila anoche, y ninguna parte de su cuerpo fue alcanzada ni golpeada”.

La información se conoce dos semanas después de que se reintensificara la guerra entre Estados Unidos e Irán, luego de que Trump diera por terminado el memorando de entendimiento para pausar las agresiones, que habían comenzado el 28 de febrero.