Bon Jovi termina antes de tiempo un concierto por problemas de salud

El reciente concierto de Bon Jovi en el Madison Square Garden de Nueva York terminó antes de lo previsto después de que su líder no pudiera continuar por problemas de salud.

“Lo siento, estoy lastimado y ustedes no están recibiendo lo mejor de mí”, afirmó Jon Bon Jovi al interrumpir la presentación tras cantar su éxito Livin’ on a Prayer. “No tiren sus entradas, voy a encontrar una solución, ¿de acuerdo?”, añadió.

Un representante del artista explicó después que la leyenda del rock padece una infección sinusal, lo que obligó a suspender anticipadamente el concierto, el octavo de una serie de nueve actuaciones en el mítico recinto neoyorquino. El cantante había regresado recientemente a los escenarios tras la cirugía a la que fue sometido en 2022.