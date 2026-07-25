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Más de 250.000 personas han sido desplazadas por los fuegos en el sur de Europa

Francia despliega avión de carga adaptado para combatir incendio que amenaza a Burdeos

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Incendios forestales a gran escala continúan arrasando el sur de Europa, obligando a decenas de miles de personas a evacuar.

Burdeos, Francia – Francia se preparaba este sábado para utilizar un gran avión de carga adaptado para arrojar retardante de llama sobre un incendio forestal que ha obligado a evacuar a decenas de miles de personas, incluidos algunos suburbios de Burdeos, una ciudad conocida por sus vinos.

Los incendios forestales en el sur de Europa esta semana han desplazado a más de 250,000 personas, incluidas unas 70,000 en el centro de España.

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, dijo que el avión A400M se sumará a otros 18 aviones y helicópteros que arrojan agua y retardante y que libran lo que se espera sea una batalla “larga y muy difícil” contra el incendio que arrasa la región de Gironda, en el suroeste del país.

Con vientos que se esperan cambien a dirección oeste a este el sábado por la tarde, lo que podría acercar más las llamas a Burdeos, los equipos de extinción y las autoridades estaban cavando zanjas, usando retardantes y tomando otras medidas para contenerlo.

El gobierno movilizó a soldados para incorporarse a la lucha contra las llamas y envió 1,5 millones de mascarillas para protegerse del humo asfixiante.

Las autoridades ordenaron evacuar a las personas entre el incendio y Burdeos, incluidas partes de los suburbios occidentales de la ciudad y otras localidades y pueblos.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, describió los fuegos como “sin precedentes” y dijo que el de Gironda había cobrado tal intensidad el viernes que estaba generando sus propios vientos.

“Nuestra prioridad es clara: proteger vidas humanas”, escribió en X.El A400M es un avión de transporte militar francés convertido para combatir incendios. En pruebas, transportó y arrojó 20 toneladas de agua, alrededor de tres veces la capacidad de los aviones Canadair ampliamente utilizados.

Los bomberos y las autoridades de ambos países se vieron sorprendidos por la virulencia de los fuegos, alimentados por las altas temperaturas y los efectos a largo plazo del cambio climático.

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