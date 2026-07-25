Nuevo foco en una región en llamas: qué se sabe del primer cruce de fuego en años entre Arabia Saudita y los hutíes

La tensión entre Arabia Saudita y los hutíes de Yemen escaló con un intercambio de ataques que amenaza con abrir un nuevo frente en Oriente Medio. Tras bombardeos sauditas contra posiciones hutíes en la ciudad de Hodeida en la madrugada de este sábado, el movimiento yemení respondió con misiles contra territorio saudita.

Warplanes bomb the port of Hodeidah in western Yemen Follow: https://t.co/LWoNSpkc2J pic.twitter.com/Wo3ogj0BO0 — Press TV 🔻 (@PressTV) July 24, 2026

Los hutíes denunciaron ataques aéreos contra Hodeida, incluidas instalaciones de telecomunicaciones y la isla de Kamaran, donde una mujer habría resultado herida. Riad afirmó que sus operaciones tuvieron como objetivo instalaciones militares vinculadas a amenazas contra barcos comerciales en el mar Rojo.

Posteriormente, el movimiento yemení lanzó ataques con misiles contra varias zonas de Arabia Saudita, incluyendo Jizán, donde se reportaron explosiones y daños en instalaciones de Saudi Aramco, la mayor productora de petróleo del mundo y principal exportadora de crudo del reino. También se informó de ataques contra la base aérea Rey Khalid y de interrupciones eléctricas en algunos sectores.

La tarde del sábado, el movimiento hutí elevó el tono y advirtió que ampliará sus operaciones militares si continúan las acciones contra territorio yemení.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, afirmó que los bombardeos sauditas contra la ciudad y el puerto de Hodeida, así como la isla de Kamaran, provocaron daños materiales y fueron respondidos con dos operaciones contra instalaciones vinculadas a la petrolera Saudi Aramco.

منابع عربی: یمن، یک تأسیسات نفتی متعلق به شرکت آرامکو در منطقۀ صنعتی جیزان را هدف قرار داد pic.twitter.com/2j5BsnzS2T — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) July 25, 2026

Según Saree, los ataques alcanzaron objetivos estratégicos en Jizán y Yanbu mediante misiles balísticos, de crucero y drones, logrando impactos directos. Aseguró además que las fuerzas hutíes están preparadas para intensificar sus acciones bajo la lógica de “bloqueo por bloqueo” y “escalada por escalada”.

“Ojo por ojo”

Este cruce de hostilidades se produce en un ambiente de máxima tensión, tras el anuncio de un bloqueo naval hutí contra Arabia Saudita y los recientes ataques contra varios de sus barcos. El lunes, el movimiento informó del cierre del estrecho de Bab el Mandeb a embarcaciones sauditas, una vía comercial estratégica que separa Yemen de Yibuti y Eritrea, y que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. La medida se ordenó como una represalia de “ojo por ojo” por el cerco impuesto por Riad y los recientes bombardeos al aeropuerto de Saná.