Capturan a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el prófugo más buscado de Costa Rica

San Bernardino de Sarapiquí, Costa Rica – El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, durante un operativo realizado la mañana de este viernes 24 de julio de 2026. La operación comenzó aproximadamente a las 5:00 de la mañana de ayer viernes y se extendió durante cerca de una hora. Participaron unidades tácticas, equipos de vigilancia y personal especializado en crimen organizado.

El director del OIJ, Michael Soto, informó que durante el ingreso de los agentes se produjo un intenso intercambio de disparos con integrantes de la estructura criminal.

Cinco agentes del OIJ resultaron heridos. Cuatro se encontraban en condición estable y uno permanecía en estado delicado.

Además de Arias Monge, las autoridades capturaron a otro sujeto conocido como alias “Tan”, vinculado con actividades criminales en el sector de Batán.

Durante el enfrentamiento murió un hombre de apellidos Ríos Oconitrillo, conocido como alias “Coco Guácimo”, quien presuntamente formaba parte de la misma estructura.

En el lugar fueron decomisados al menos cinco fusiles de alto calibre, entre ellos un FAL y un AK-47, además de tres pistolas, chalecos con insignias policiales, equipos de vigilancia y drones.

Arias Monge era considerado el prófugo más buscado de Costa Rica y era requerido por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas. El Gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de hasta 500,000 dólares por información que permitiera su captura.

El OIJ señala que Arias Monge generó una estructura criminal descentralizada relacionada con narcotráfico, venta de drogas al menudeo y hechos violentos en diferentes zonas del país.

La captura ocurrió pocos días después del “Caso Dalila”, una operación contra una estructura vinculada con alias “Diablo” que presuntamente introducía drogas y teléfonos celulares en centros penitenciarios.