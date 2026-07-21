Grupo criminal lanza un mensaje tras la masacre de un exalcalde y otras víctimas colgadas en México

Dos facciones del Cártel de Sinaloa se habrían atribuido el asesinato de 10 personas, entre ellos un exalcalde, ocurrido en el estado de Zacatecas, México, según un video que comenzó a circular en redes sociales, aunque hasta el momento, las autoridades no han confirmado su autenticidad.

En el video aparece un grupo de hombres armados y encapuchados, unos de ellos sujetan una manta con las iniciales C.D.S. M-F, que aluden justamente al Cártel de Sinaloa y a la facción del ‘Mayito Flaco’, comandada por Ismael Zambada Sicairos, uno de los hijos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundador de la organización criminal y quien fue condenado el lunes a cadena perpetua en EE.UU.

“Esto que acabamos de hacer solamente fue un pequeño golpe de autoridad, para que vean que con nosotros no se juega y aún falta más”, lee uno de los encapuchados, quien, en su discurso, también nombra a otra facción criminal, denominada ‘Los Cabrera’, viejos aliados del ‘Mayo’ Zambada, y ahora de su hijo.

El video sale a la luz luego de que el pasado sábado fueran encontrados los 10 cuerpos sin vida en tres municipios de Zacatecas. Cinco fueron hallados colgadas de un puente en Pánuco, mientras que otros cuatro fueron localizados en Morelos y otro más en Sain Alto.

Una de las víctimas fue identificada como el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez. Otras dos, según recoge Milenio, se desempeñaban como funcionarios del municipio de Fresnillo: Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social; y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal.

El video más difundido hoy en Zacatecas. Van varios seguidores de JLMNoticias me han compartido esto. Sale a la luz supuesto video de la organización del ‘Mayito Flaco’ y gente de ‘Los Cabrera’ tras los multiejecutados del fin de semana. Un presunto aviso también para el… pic.twitter.com/XVYqCwpIYl — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 21, 2026

El resto fueron identificados como:

Armando Ledesma Aguirre, empresario de Fresnillo.

José Armando Ledesma Campos, empresario de Fresnillo, hijo de Ledesma Aguirre.

José Ángel Valdez Rivera, líder ganadero de Jiménez del Teúl.

Jesús Rivera Sandoval, empresario de Fresnillo.

Fernando Robles De la Torre, empresario de Fresnillo.

Juan Carlos Berumen Guerrero, empresario de Fresnillo.

Andrés Vázquez Gurrola, exregidor del municipio de Canatlán, Durango.

El mensaje

En el video, los presuntos miembros de esas dos facciones del Cártel de Sinaloa manifiestan: “Nosotros no matamos a inocentes, como están tratando de hacer ver en los medios de comunicación, que buscan engañar a la sociedad. Nosotros únicamente privamos de la vida y de la libertad a quienes no se someten y respetan los acuerdos con nuestra organización, y con nuestros aliados”.

Amenazaron al gobernador de Zacatecas, David Monreal, diciéndole que si no cumple presuntos acuerdos que tiene su gabinete con la organización, tendría que asumir las consecuencias. “Si usted nos traiciona en los pactos que tenemos, no solo con usted, también con sus corporaciones, usted y toda su descendencia van a acabar igual o peor”, se escucha en el video.

También se dirigen al general Porfirio Fuentes Vélez, comandante interino de la V Región Militar. “No piense que nos intimida con sus putas fuerzas especiales que acaban de arribar al Estado”.