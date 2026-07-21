En Nicaragua celebran 47 años de la Revolución Sandinista

Los sandinistas en el poder celebraron con ciudadanos nicaragüenses la caída del antiguo régimen de la familia Somoza encabezado por Anastasio Somoza Debayle. El acontecimiento histórico se dió el 19 de Julio del año 1979.

Después de finalizado el mundial del fútbol 2026 los Co-presidentes Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana se dirigieron a miles de sandinistas reunidos en la plaza ” Juan Pablo” segundo.

El Co-presidente nicaragüense ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, anunció cambios en la Ley Electoral y que no habrán elecciones en el país para los partidos políticos que sean financiados por EE.UU. Dijo que jamás volverán al poder en Nicaragua.

Mostró solidaridad con el líder de Cuba, General Raúl Castro Ruz y el presidente cubano Miguel Díaz Canel. Últimamente el presidente de USA, Donald Trump, ha tenido fuertes expresiones contra el actual liderazgo cubano para cambiarlo.

Mantiene un fuerte embargo petrolero sobre la Isla y otras medidas coercitivas, para lograr el colapso del poder de la dirigencia cubana nacida de una Revolución desde el año 1959,luego de la derrota por las armas de Fulgencio Batista. Durante las actividades sandinista se realizó un desfile policial, Ejército Nacional y milicias.

La actividad finalizó a las 19 horas con treinta minutos. El gabinete de gobierno, cuerpo diplomático y empresarios estuvieron en la actividad política transmitida por cadena de Radio, TV y las redes sociales.