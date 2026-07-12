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VIDEO Supuestas imágenes de base estadounidense en llamas en Kuwait

Reportes no confirmados difundidos en diversos medios señalan que varios efectivos militares de EE.UU. habrían muerto este domingo como consecuencia de los ataques en suelo kuwaití.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Videos de equipo de EEUU destruido.

Diversos medios difunden un video que, supuestamente, capta una columna de humo elevándose desde la base estadounidense en suelo kuwaití, la cual fue alcanzada por ataques este domingo.

El Ministerio de Defensa de Kuwait informó anteriormente sobre ataques con drones contra tres puestos fronterizos terrestres y una plataforma petrolera de la Kuwait Oil Company.

Además, reportes no confirmados difundidos en diversos medios señalan que varios efectivos militares de Estados Unidos habrían muerto y otros habrían sufrido lesiones como consecuencia de los ataques en suelo kuwaití.

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