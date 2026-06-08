Irán ha anunciado el cese de la operación contra Israel

Desde Irán han anunciado este lunes el cese de las operaciones de sus Fuerzas Armadas contra Israel, tras una “respuesta contundente” en defensa del pueblo libanés luego de los ataques israelíes en el sur del país árabe.

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya de Irán declaró que Israel y sus partidarios “deberían haber aprendido la lección” y aseveró que, si las agresiones y atrocidades persisten, incluso en el sur del Líbano, “se tomarán medidas mucho más severas y aplastantes”.

El Cuartel General Central Jatam al Anbiya es el máximo comando operativo de las Fuerzas Armadas de Irán, dependiente del Estado Mayor, cuya función principal es planificar, coordinar y supervisar operaciones militares a nivel nacional, actuando como un mando de enlace entre las distintas ramas, incluyendo el Ejército y la Guardia Revolucionaria.

Escalada de tensiones

Israel atacó el domingo los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso, pocos días después de la entrada en vigor de un alto el fuego y pese a la petición de Estados Unidos de no atacar la capital libanesa. Tras la ofensiva se reportaron víctimas. En respuesta al ataque israelí, Teherán efectuó un ataque con misiles hacia el país hebreo.

Las tensiones aumentaron cuando Israel decidió atacar “objetivos militares” en el oeste y centro de Irán, así como parte del complejo petroquímico iraní de Mahshahr que consideró “componentes críticos de la infraestructura de producción que sustenta el programa de misiles” de Teherán.

Desde Irán denunciaron esta jornada que proyectiles israelíes dañaron parte de las instalaciones de la compañía petroquímica Karoon. Como represalia, las fuerzas iraníes bombardearon un complejo petroquímico israelí en Haifa.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que Israel “ha iniciado un juego peligroso al atacar infraestructura civil y petrolera” en el país persa y que se trata de “un juego que ahora abarcará todos los objetivos energéticos de la región”.