Rusia acusa a Pavel Durov fundador de Telegram de “terrorismo” y lo incluye a lista internacional de buscados

RUSIA.– Las autoridades rusas han acusado a Pavel Durov, fundador, propietario y director general de la aplicación de mensajería Telegram, de “colaborar con el terrorismo” y lo incluyeron en una lista internacional de personas buscadas, informó este miércoles el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

Los cargos contra Durov, quien nació y comenzó su carrera en Rusia pero luego se mudó al extranjero, se dan en medio de las restricciones que Moscú impone a Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares del país. Forma parte de un esfuerzo del Kremlin por controlar internet, intensificado desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El FSB acusó a Telegram de no eliminar “numerosos canales, chats y bots” que “son utilizados activamente por agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos masivos y ciberfraude” en Rusia, lo que habría causado “numerosas víctimas humanas”.

La agencia también señaló que los servicios de seguridad ucranianos usan un popular bot de citas en Telegram para reclutar a jóvenes rusos (de entre 12 y 22 años) para cometer actos de sabotaje. Desde julio de 2025, han detenido a 46 usuarios de ese bot por agredir a agentes del orden, incendios provocados y otros delitos.

Durov había anunciado a principios de este año que Rusia abrió una investigación penal en su contra, acusando al Kremlin de fabricar pretextos para restringir Telegram y suprimir la privacidad y la libertad de expresión.De ser declarado culpable, Durov podría enfrentar hasta cadena perpetua en Rusia.Telegram no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La empresa tiene su sede en Dubái y Durov, quien tiene doble ciudadanía francesa y emiratí, también reside allí.

Contexto de control sobre internet

Durante el mandato de Vladímir Putin, Rusia ha intensificado el control sobre internet con leyes restrictivas, bloqueos de plataformas (Facebook, Instagram, X) y ralentizaciones (YouTube). Telegram ha sido objeto de restricciones intermitentes desde 2018, aunque con limitado éxito.

Al mismo tiempo, el gobierno promueve la aplicación “nacional” MAX, que comparte datos con las autoridades y no usa cifrado de extremo a extremo.

Antecedentes internacionales

Durov fue arrestado en Francia en 2024 por presuntamente permitir actividades ilícitas en Telegram, como tráfico de drogas y distribución de material de abuso sexual infantil. El Kremlin criticó entonces la acción francesa como “selectiva”. En marzo de 2025, Durov regresó a Dubái.