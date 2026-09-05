Irán lanza ataque de represalia contra varios petroleros vinculados a EE.UU. en Ormuz

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó en un comunicado este sábado que atacó varios buques vinculados a Estados Unidos que navegaban por una ruta “no autorizada” en el estrecho de Ormuz, en respuesta a un ataque previo de Washington contra buques iraníes.

Según las Fuerzas Armadas iraníes, el ataque se realizó contra tres petroleros que intentaban transitar ilegalmente por el estrecho de Ormuz y otros tres buques estadounidenses estacionados en Oriente Medio.

En el comunicado, el CGRI advirtió a otros buques que “no caigan en la trampa del ejército terrorista de EE.UU.” y eviten transitar por rutas no acordadas con Irán en el estrecho, ya que de lo contrario, “se convertirán en un objetivo”.

Ataque del CENTCOM

La operación iraní se da como represalia luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara este sábado que sus fuerzas atacaron tres petroleros iraníes en respuesta al ataque del CGRI contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban aguas regionales.

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El organismo declaró que los tres petroleros atacados forman parte de “una red clandestina multimillonaria que financia a la Guardia Revolucionaria Islámica y a sus aliados regionales”. No proporcionó pruebas sobre dicha acusación.

Nuevas tensiones

El Mando Central de EE.UU. ejecutó el martes una serie de bombardeos de gran escala contra posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní en las provincias de Sistán-Baluchistán y Hormozgán. Washington justificó esos ataques como una respuesta directa a supuestos intentos de Irán de sembrar minas en el estrecho de Ormuz.

En respuesta a la incursión aérea de Washington, las fuerzas de la República Islámica lanzaron una ofensiva de represalia con misiles y drones contra “posiciones enemigas” en la región.