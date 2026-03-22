Japón enviaría sus fuerzas de desminado al estrecho de Ormuz, con estas condiciones

El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, declaró este domingo que el Gobierno podría considerar el envío de las Fuerzas de Autodefensa al estrecho de Ormuz para participar en operaciones de desminado, siempre que se produzca un alto el fuego en el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán, y que las minas representen un obstáculo real.

En una entrevista televisiva, Motegi precisó que, durante la reciente reunión entre los líderes de Japón y EE.UU., se comunicó a la parte estadounidense que existen condiciones constitucionales que deben cumplirse antes de autorizar cualquier despliegue. Además, subrayó que, aunque Japón cuenta con técnicas avanzadas de barrido de minas, no hay compromisos concretos con Washington sobre esta operación.

Detalles del cierre del estrecho de Ormuz

Tras el ataque estadounidense-israelí, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, prohibiendo el paso a todo tipo de embarcaciones enemigas y aseverando que no saldrá de la región “ni una sola gota de petróleo” por mar, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Frente a la situación, el presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso crear una coalición naval para escoltar buques a través del estrecho. Sin embargo, varios países —entre ellos, China, Australia, Alemania, Japón, Corea del Sur y España— descartaron el envío de barcos militares a la zona.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica reiteraron la semana pasada que los barcos de EE.UU. y de sus socios no pueden atravesar el estrecho. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseveró el lunes que el estrecho sigue abierto y solo está cerrado para los buques de los países enemigos.