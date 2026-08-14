Lluvia de críticas a Petro por su indolencia en plena tragedia en Colombia: “Me la he pasado haciendo un rico espagueti”

En medio de la tragedia que vive Colombia tras el terremoto del 10 de agosto que ha dejado hasta ahora más de 280 muertos, el expresidente Gustavo Petro hizo este jueves unos cometarios poco afortunados que desataron críticas entre los internautas.

En un trino, el exmandatario subió una serie de fotografías en las que aparece sonriente luciendo una chaqueta verde que, según señaló, fue elaborada y obsequiada por artesanos colombianos. En el mensaje también aseguró que está atravesando un momento personal difícil y señaló que se distrajo cocinando.

Artesanos, colombianos me han regalado está chaqueta, con un pescador héroe de la nutrición de los colombianos. Estoy muy adolorido por circunstancias personales, pero hoy me la he pasado haciendo un rico spaghetti a l’matriciana que se hace con la papada del cerdo y no con… pic.twitter.com/VwLHyGM1ah — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2026

“Estoy muy adolorido por circunstancias personales, pero hoy me la he pasado haciendo un rico espagueti a la amatriciana que se hace con la papada del cerdo y no con tocineta”.

La reacción de los internautas no se hizo esperar: criticaron a Petro por suindolencia ante las víctimas del sismo y la inoportunidad de sus comentarios. “¿Qué importancia tiene en momentos tan difíciles para Colombia el espagueti de papada?”, lo increpó uno de los usuarios.