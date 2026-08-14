Lluvias sin precedentes azotan Japón y dejan muertos

Las lluvias sin precedentes que azotaron a Japón dejaron 20.000 de casas sin electricidad y se cobraron la vida de ocho personas, reportó este viernes Reuters.

Más de 360 mm de lluvia cayeron en las últimas 24 horas en la prefectura de Chiba, que está cerca de Tokio. “Este caso fue una situación extremadamente inusual”, declaró el gobernador Toshihito Kumagai. “He respondido a muchos desastres en el pasado, pero nunca había vivido un caso como este”, añadió.

Debido a las interrupciones en el servicio de transporte, alrededor de 7.000 personas resultaron bloqueados en el aeropuerto Narita, en el Área del Gran Tokio.