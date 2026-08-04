Qatar afirma que hay avances en las negociaciones entre EE.UU. e Irán, aunque no existen conversaciones directas

Doha / Washington – Qatar afirmó que se están logrando avances en las negociaciones para un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aunque aclaró que no existen conversaciones directas programadas entre ambas partes.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores catarí, Majed Al-Ansari, comunicó que “el lenguaje para un posible acuerdo ha sido redactado y está siendo circulado entre las partes”, con el objetivo de alcanzar una resolución a corto plazo que permita reanudar el diálogo y devolver a los actores a la mediación.

El texto de un posible acuerdo está siendo compartido entre Washington y Teherán, según el Gobierno de Qatar, aunque no hay encuentros directos previstos. Las gestiones buscan una solución inmediata que permita reiniciar las negociaciones y restablezca el proceso de mediación diplomática.

Tras el anuncio, el precio del crudo, que había subido ante la falta de noticias alentadoras, volvió a ceder y se cotizaba a menos de 80 dólares el barril hacia el mediodía europeo.

Advertencias de Estados Unidos

El presidente Donald Trump advirtió el lunes sobre la posibilidad de nuevos ataques aéreos contra Irán y calificó su última propuesta de diálogo como la “última oportunidad” para Teherán, exigiendo también la reapertura total del estrecho de Ormuz.

“Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación. Lo sabrán hoy o mañana… va a suceder rápidamente, de una forma u otra”, expresó Trump.

Posición de Irán

Por su parte, Irán negó estar en conversaciones con Estados Unidos. Mohsen Rezaee, asesor del líder supremo iraní, declaró en la televisión estatal que Washington debe “dar el primer paso y cambiar su comportamiento” antes de cualquier avance diplomático.

Mientras tanto, el flujo de mercancías a través del estrecho de Ormuz, que antes transportaba cerca de una quinta parte del crudo y gas natural licuado mundial, se ha reducido a mínimos históricos. El lunes, un buque de carga al noreste de Al Khasab, Omán, fue impactado por un proyectil desconocido.