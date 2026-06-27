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Detienen a cuatro Policías del Bienestar en Veracruz por presunta relación con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

La comunicadora de Nanchital cumple 24 días desaparecida. Tras la detención de otro implicado, autoridades realizan búsquedas en un rancho de Moloacán.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Cuatro policías, entre ellos el Comandante de Ixhuatlán, fueron arrestados durante su jornada laboral por el rapto de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz. Crédito: Especial.

Cuatro elementos de la Policía del Bienestar fueron detenidos en Veracruz por su presunta relación con el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad hace 24 días en Nanchital.

Los detenidos fueron identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”, y se les acusa de estar involucrados en el levantón de la comunicadora.

La detención de un quinto implicado, identificado como José del Carmen “N”, permitió que las autoridades localizaran un rancho en el municipio de Moloacán, en el sur de Veracruz, donde ya se realizan labores de búsqueda para localizar a Roxana Guzmán.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el caso ni han confirmado si los detenidos ya fueron vinculados a proceso.

Video durante el secuestro…

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