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Nueva fuerte réplica sacude Venezuela

La réplica ocurre tras los dos sismos del miércoles, que dejaron casi 1.000 muertos, 3.000 heridos e incalculables daños materiales.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Funvisis

Una nueva fuerte réplica de los dos devastadores terremotos sacudió Venezuela este sábado.

Según los datos de Earthquake Network, la réplica fue de magnitud 3,8 y se produjo cerca de Caracas.

Terremotos mortales

Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela este miércoles poco después de las 18:00, provocando el derrumbe de edificios, daños en infraestructuras críticas y la evacuación apresurada de miles de personas.

El primer movimiento telúrico registrado tuvo una magnitud de 7,2 con epicentro a unos 21 kilómetros de la ciudad de Montalbán, en el estado Carabobo. El segundo, una de 7,5 y se ubicó a 23 kilómetros de la ciudad de Yumare, estado Yaracuy. En redes sociales circulan videos del momento y los daños posteriores.

La presidenta encargada de Venezuela declaró “estado de emergencia” en el país.

Hasta ahora se reportan casi 1.000 muertos y más de 3.000 heridos.

Miles de personas fueron evacuadas y las labores de rescate continúan en medio de la emergencia. Varios países, entre ellos México, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Francia y Catar, anunciaron el envío de cuerpos especializados en tareas de rescate para socorrer a las personas atrapadas tras el colapso de unas 250 edificaciones, principalmente en La Guaira y Caracas.

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