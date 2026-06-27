Nueva fuerte réplica sacude Venezuela

Una nueva fuerte réplica de los dos devastadores terremotos sacudió Venezuela este sábado.

Según los datos de Earthquake Network, la réplica fue de magnitud 3,8 y se produjo cerca de Caracas.

Terremotos mortales

Dos fuertes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela este miércoles poco después de las 18:00, provocando el derrumbe de edificios, daños en infraestructuras críticas y la evacuación apresurada de miles de personas.

El primer movimiento telúrico registrado tuvo una magnitud de 7,2 con epicentro a unos 21 kilómetros de la ciudad de Montalbán, en el estado Carabobo. El segundo, una de 7,5 y se ubicó a 23 kilómetros de la ciudad de Yumare, estado Yaracuy. En redes sociales circulan videos del momento y los daños posteriores.

La presidenta encargada de Venezuela declaró “estado de emergencia” en el país.

Hasta ahora se reportan casi 1.000 muertos y más de 3.000 heridos.

Miles de personas fueron evacuadas y las labores de rescate continúan en medio de la emergencia. Varios países, entre ellos México, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Francia y Catar, anunciaron el envío de cuerpos especializados en tareas de rescate para socorrer a las personas atrapadas tras el colapso de unas 250 edificaciones, principalmente en La Guaira y Caracas.