Ormuz: Incendio e impacto en el petrolero ‘EL GAIA’ desatan cruce de acusaciones entre Irán y EE.UU.

Teherán sostiene que el buque chocó contra una mina naval tras ignorar advertencias, mientras que Washington afirma que la nave fue atacada de forma directa con un misil y un dron militar.

El estratégico Estrecho de Ormuz vuelve a convertirse en el epicentro de la crisis bélica internacional tras confirmarse una explosión y un grave incendio a bordo del petrolero EL GAIA, una embarcación con bandera de Panamá y propiedad de una firma registrada en los Emiratos Árabes Unidos. El incidente ha forzado la evacuación de la tripulación y ha desatado versiones abiertamente encontradas entre Irán y Estados Unidos sobre el origen de la agresión.

De acuerdo con la narrativa difundida por la Guardia Revolucionaria de Irán, el buque navegó por una zona militar restringida haciendo omisión a los avisos previos, lo que provocó su colisión con una mina naval. Según la versión iraní, los intentos inmediatos por sofocar el incendio fracasaron, dejando a la nave envuelta en llamas.

La desmentida de Washington y el rescate de la tripulación

Sin embargo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó de plano la teoría del impacto con la mina. Fuentes oficiales de Washington aseguran que el petrolero fue alcanzado previamente por un misil de fabricación iraní y, posteriormente, blanco de un segundo ataque con un dron militar mientras se encontraba a la deriva frente a las costas de Omán.

En medio del fuego cruzado de versiones, el Gobierno de la India confirmó que 13 de los 14 tripulantes de nacionalidad india fueron rescatados con vida, mientras que un marinero permanece desaparecido. En tanto, la embarcación estaría siendo remolcada por un socio gubernamental de la región.

Reporte de la OMI e impacto en el suministro energético

Por su parte, la Organización Marítima Internacional (OMI) incluyó de forma oficial al EL GAIA (registro de identificación 9325336) entre las naves siniestradas en la zona geopolítica. La entidad multilateral reportó además episodios de contaminación ambiental cuya dimensión real aún está por determinarse, evitando inclinarse de momento por la hipótesis de la mina naval a la espera de un peritaje independiente.

Aun sin una verificación imparcial que esclarezca lo sucedido, este ataque confirma los elevados riesgos en una región donde la dinámica del conflicto geopolítico ya “comienza a pasar factura en la Casa Blanca”.

El flujo de transporte mercante a través de Ormuz —vía por la que transita habitualmente cerca de la quinta parte del petróleo y gas natural licuado del planeta— se ha visto drásticamente reducido, convirtiendo la travesía comercial por el paso marítimo en un recorrido de alto riesgo equivalente al de una zona de combate abierto.