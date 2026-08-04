México y Japón impulsan la cooperación internacional y la colaboración público-privada para acelerar la innovación y el acceso a la salud

Ciudad de México – El Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud de México, participó en el Foro Bilateral por la Salud México-Japón: Innovación, Colaboración y Sostenibilidad, un encuentro estratégico que reunió a líderes del sector para fortalecer la cooperación internacional en materia de innovación, regulación y acceso a medicamentos.

Organizado por Bamberg Health, con el apoyo de Astellas, Eisai y Takeda y en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la Organización de Comercio Externo del Japón (JETRO) y la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, el foro fue encabezado por el Secretario de Salud de México, Dr. David Kershenobich y el Director General para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mtro. Fernando González Saiffe, así como por el embajador de Japón en México, Sr. Kozo Honsei, el Director General de la Organización de Comercio Externo del Japón (JETRO), Sr. Nobuhiro Nakajima y el Presidente de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, Sr. Satoshi Takehara,

El encuentro contó además con la participación de destacados representantes del Sector Público, entre ellos el Mtro. Abraham Israel Villarreal (COFEPRIS), la Dra. Patricia Clark (CSG), el Ing. Adrián Pacheco (DGMoSS), la Dra. Rosana Pelayo y la Dra. Vázquez (IMSS), y el Dr. Hinojosa Becerril (CCINSHAE), entre otros.

Asimismo, reunió a líderes clave de la industria farmacéutica y asociaciones del sector, como Erika Quevedo (AMIIF), Enrique Martínez Moreno (INEFAM), Carmen Margarita Rodríguez Cueva (Amepres) y el Dr. Fernando Fon (AFAMELA AC), consolidándose como una plataforma de referencia para el diálogo bilateral en salud.

“México tiene una gran oportunidad para fortalecer la innovación en salud a través de la cooperación internacional, el diálogo multisectorial y el intercambio de mejores prácticas regulatorias y científicas. Este tipo de encuentros contribuyen a construir soluciones sostenibles orientadas al bienestar de la población”, afirmó el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud de México.

Durante la jornada, se abordaron los principales retos del sistema sanitario desde una perspectiva internacional, destacando la necesidad de avanzar hacia modelos más ágiles, eficientes y centrados en el paciente.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la agilidad en las aprobaciones regulatorias, con especial protagonismo de COFEPRIS, y figuras como José Rivelino Flores (CANIFARMA) donde se analizaron los avances y oportunidades del regulatory reliance como herramienta para acelerar el acceso a tratamientos innovadores, tomando como referencia el modelo japonés.

“La colaboración con Japón, país líder en desarrollo científico y regulatorio, puede aportar aprendizajes valiosos para mejorar los tiempos de acceso y la generación de evidencia relevante.” dijo Rafael Dávila, General Manager, Eisai México.

En paralelo, expertos como Dr. Luís Solís Anaya (ISPOR México) destacaron la importancia de evolucionar hacia una evaluación que no solo permita incorporar innovación, sino también medir su valor e impacto en el sistema de salud.

“Alinear innovación con evidencia y colaboración con confianza es clave para fortalecer el sistema de salud y avanzar hacia un mayor bienestar y desarrollo del país”, enfatizó José Manuel Camaño Iglesias, Director General de Takeda México & SAM.

La investigación clínica y la evidencia en vida real (RWE) centraron también gran parte del debate, con intervenciones de referentes como el Dr. Jorge Tanaka (AMIIF) y el Dr. Hugo Alves (TecSalud), quienes destacaron la importancia de fortalecer la generación y uso de datos para mejorar la toma de decisiones en salud.

“En Astellas creemos que la innovación en salud solo es posible a través de la colaboración. Espacios como este foro reflejan el valor de construir puentes entre países, instituciones y sector privado para acelerar el acceso a soluciones innovadoras y fortalecer sistemas de salud más sostenibles y centrados en el paciente. México tiene el talento y el potencial para ser un actor clave en esta conversación global, y estamos comprometidos a seguir impulsando iniciativas que conviertan la ciencia en valor real para las personas”, afirmó Alessa Costa, General Manager de Astellas Farma México.

El foro contó además con el apoyo de la Japan External Trade Organization (JETRO), la JICA (Japan International Cooperation Agency), y la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, reforzando el valor estratégico de la colaboración entre México y Japón en materia de regulación, innovación y acceso.

Con este encuentro, Bamberg Health y sus socios estratégicos — Astellas, Eisai y Takeda— reafirman su compromiso de impulsar espacios de diálogo internacional que fomenten la colaboración y el desarrollo de soluciones sostenibles para los sistemas de salud.