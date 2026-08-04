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México “disputará” con EE.UU. recursos de ‘El Mayo’ Zambada

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes que su Gobierno solicitará parte de los bienes o recursos económicos que EE.UU. decomise a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, y a otros delincuentes.

“Si hay incautación de bienes a cualquier narcotraficante o delincuente de cuello blanco que está en Estados Unidos, vamos a solicitar que sea entregado a México en el marco de las leyes, porque el principal daño se ejerció aquí”, explicó la mandataria en medio de la polémica que desató la condena contra ‘El Mayo’, que implicó cadena perpetua y la confiscación de una cifra récord de 15.000 millones de dólares.

“A ver si la fiscal puede publicar qué significan esos 15.000 millones de dólares, no es que ya lo tengan identificados, es una estimación del daño que pudo haber provocado ‘El Mayo’ Zambada durante todo el periodo que ejerció como delincuente, que fue parte del tráfico de drogas, es una estimación del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, aclaró.

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