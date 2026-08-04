Buenos Aires se consolida como un referente gastronómico mundial tras las distinciones de la Guía MICHELIN 2026

El jueves 30 de julio, la Ciudad de Buenos Aires, a través de Visit Buenos Aires, celebró a los restaurantes y chefs porteños distinguidos por la Guía MICHELIN 2026, en un encuentro realizado en el Hotel Faena. La ceremonia contó con la participación el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri; el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi; el presidente de Visit Buenos Aires y del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; y la directora ejecutiva de Visit Buenos Aires, Karina Perticone. Asimismo, asistieron autoridades nacionales, miembros del directorio de Visit Buenos Aires en representación de las distintas entidades que lo integran, representantes de la industria turística de la Ciudad, referentes del sector gastronómico y representantes de la Guía MICHELIN.

La velada reafirmó a la Ciudad entre los grandes destinos gastronómicos del mundo y puso en valor la diversidad, la técnica, la identidad de la cocina porteña y el talento de sus chefs. “Cada reconocimiento de la Guía MICHELIN reafirma que Buenos Aires es un destino gastronómico de excelencia. El talento de nuestros chefs y el compromiso del sector posicionan a la Ciudad entre las grandes capitales culinarias del mundo, generando un impacto positivo en el turismo, la economía y la proyección internacional de nuestro destino. Nuestra presencia y permanencia en esta prestigiosa Guía responde a una visión clara y un trabajo continuo de los diferentes sectores, orientado a fortalecer la competitividad global de nuestro destino”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires y del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.

La edición 2026 de la Guía MICHELIN dibujó un mapa gastronómico cada vez más amplio en estilos: cinco restaurantes fueron distinguidos con Estrella MICHELIN, once sumaron el reconocimiento Bib Gourmand, la categoría que premia la mejor relación entre cocina y precio, y cuarenta y dos restaurantes integraron la lista de Recomendados, con propuestas que van de la parrilla a la alta cocina, de la cocina de producto a la de autor, y de las mesas de barrio a las expresiones más contemporáneas.

En lo más alto de la selección, Aramburu renovó sus dos Estrellas, la máxima distinción de la escena porteña. En el escalón de una Estrella, revalidaron su lugar Crizia, Don Julio y Trescha, mientras que este año se sumó una nueva estrella a la Ciudad: HAN, del Chef Pablo Park. En conjunto, los distinguidos dieron cuenta de la amplitud y el nivel de la gastronomía porteña. La Guía también reconoció el trabajo que sostiene cada mesa. Aramburu recibió el MICHELIN Guide Service Award, que distingue la excelencia en el servicio, en la figura de Nicolás Cordeiro, mientras que Casa Cavia obtuvo el MICHELIN Guide Exceptional Cocktail Award, en manos de Flavia Arroyo.En la categoría Bib Gourmand, la Guía destacó a Ácido, Ajo Negro – Mar de Tapas, Anafe, Bis Bistró, Caseros, Chuchú, Garabato Bistro, La Alacena Trattoria, Mengano, MN Santa Inés y Reliquia.

La lista de recomendados 2026 reunió a cuarenta y dos establecimientos, muestra de la vitalidad de la escena porteña: 4ta Pared, A Fuego Fuerte, Alcanfor, Anchoíta, Buri Omakase, Cabaña Las Lilas, Casa Cavia, Casa Palanti, Casa Veltri, Chuí, Corte Comedor, El Preferido de Palermo, Duhau Restaurant & Vinoteca, Elena, Evelia, Fervor, Sottovoce, Fico, Fogón Asado, Gioia Cocina Botánica, Horta, José El Carnicero, Julia, Kōnā, La Cabaña, Mercado de Liniers, Michel Rolland Grill & Wine, Mishiguene, Narda Comedor, Ness, Nika Club Omakase, Niño Gordo, Osaka Buenos Aires, Presencia, Piedra Pasillo Al Fondo, Picarón, Raggio Osteria, República del Fuego, Restó SCA, Roux, Ultramarinos y Uni Omakase.

Todos los chefs y establecimientos distinguidos en la gala destacaron el compromiso de la Ciudad en garantizar la continuidad del trabajo de la Guía MICHELIN en Argentina y agradecieron el esfuerzo realizado para alcanzar ese objetivo, además de reforzar su compromiso en la dedicación constante, tendiente a obtener mayores y aún mejores distinciones en las próximas ediciones de la guía.

“La gastronomía porteña es uno de los pilares de la estrategia de posicionamiento internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Desde Visit Buenos Aires trabajamos junto al sector privado para promover la excelencia de nuestra oferta gastronómica en los principales mercados del mundo, convencidos de que su calidad, diversidad e identidad constituyen un diferencial que distingue a Buenos Aires y motiva a cada vez más viajeros a elegirla como un destino gastronómico de referencia internacional”, señaló Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires.

El evento culminó con una recepción de cierre que generó un espacio de encuentro entre las cocinas distinguidas y la comunidad gastronómica porteña. La entrega de placas fue el gesto simbólico de ese reconocimiento: una distinción que cada restaurante podrá exhibir con orgullo y comunicar, reafirmando a Buenos Aires como una de las grandes capitales gastronómicas del mundo.