Pemex informa sobre nuevo derrame en pozo Concepción-134 en Minatitlán, Veracruz

MINATITLÁN, Veracruz.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que está atendiendo un nuevo derrame en el pozo Concepción-134, ubicado en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

A través de un comunicado, la empresa detalló que realiza acciones de control, monitoreo y contención en el sitio. El pozo se encuentra fuera de operación desde abril de 2003 debido a un abatimiento de presión.

Pemex explicó que a lo largo del tiempo los componentes superficiales del pozo han presentado eventos de fuga asociados a procesos de corrosión. Desde el 8 de marzo, personal técnico realizó inspecciones y aplicó medidas correctivas, como la instalación de grapas con empaques de neopreno, monitoreo de atmósferas explosivas y verificación de hermeticidad.

Sin embargo, se registraron nuevos incidentes de pérdida de contención los días 11 de marzo y 1 de abril, los cuales fueron atendidos mediante el reforzamiento de los dispositivos de control en el cabezal de producción. Tras cada intervención, se restablecieron las condiciones de hermeticidad.

La empresa aseguró que mantiene un monitoreo permanente en la zona, siguiendo los protocolos técnicos y de seguridad, con el objetivo de asegurar definitivamente el pozo y concluir con la restauración ambiental de las áreas impactadas. Pemex reiteró que la situación no representa riesgo alguno para la población.

Reconoce Pemex responsabilidad en derrame del Golfo de México

En otro tema, tras casi dos meses del derrame de petróleo que afectó las costas de Veracruz y Tabasco en el Golfo de México, Pemex reconoció que el incidente se originó en sus instalaciones.

Inicialmente se había señalado a un barco de una empresa privada como responsable, pero las autoridades ambientales determinaron que fue responsabilidad de Pemex por no atender adecuadamente las fugas de material aceitoso.

Como consecuencia, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la destitución de tres funcionarios señalados por no reportar a tiempo las anomalías.