WSJ: EE.UU. se prepara para incautar buques vinculados a Irán en todo el mundo en los próximos días

Estados Unidos se está preparando para comenzar a abordar buques petroleros vinculados a Irán en diferentes partes del mundo, según un informe de Wall Street Journal.

Según informaron funcionarios estadounidenses al medio, el Ejército estadounidense se está preparando en los próximos días para abordar petroleros vinculados a Teherán y confiscar buques mercantes en todo el mundo, extendiendo su represión contra el país persa más allá de Oriente Medio e intensificando así su operación Furia Económica.

El nuevo cierre de Ormuz

Los planes de Washington surgen luego de que Irán volviera a restablecer el control militar sobre todo el tránsito por el estrecho de Ormuz debido a las reiteradas violaciones y actos propios de piratería por parte de EE.UU., bajo el pretexto del bloqueo naval.

Esta acción hizo que el estrecho regresara a su estado anterior, bajo estricta vigilancia y control de las fuerzas iraníes, quienes afirmaron que esto seguirá hasta que EE.UU. deje de impedir la libre circulación de buques desde Irán hacia su destino y viceversa.

Donald Trump reaccionó al cierre de la estratégica vía marítima por parte de Irán este sábado, un día después de que el país persa anunciara su reapertura por el alto el fuego alcanzado entre el Líbano e Israel.

El mandatario enfatizó que Teherán no podrá chantajear a Washington con decisiones sobre la importante vía marítima. “Querían volver a cerrar el estrecho, ya sabes, como lo han estado haciendo durante años. No pueden chantajearnos”, afirmó a periodistas en la Casa Blanca.