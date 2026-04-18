Un estudio sugiere que la contaminación atmosférica puede aumentar las crisis de migraña

Un estudio reciente llevado adelante por la Universidad Ben-Gurion del Négev, Israel, sugiere que la contaminación del aire puede contribuir al aumento de las crisis de migraña. Este intenso dolor de cabeza puede durar de horas a días y puede ser tan fuerte que interfiere en las actividades cotidianas. Para la investigación, los científicos compararon los datos de los pacientes con los del ambiente y observaron que los días de mayor polución, las personas asistían más veces a los hospitales a causa de las cefaleas.

La migraña es un dolor de cabeza intenso o una sensación pulsante (como de latidos) de un solo lado y suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad extrema a la luz y al sonido. Un crisis suele durar de 4 a 72 horas si no se trata y su aparición puede ser poco frecuente o varias veces al mes. Además, si bien está determinada por una cuestión biológica, también hay otros factores, como los ambientales, que contribuyen a la variación en la frecuencia en que aparecen.

Así, para la investigación publicada en la Revista Neurology, los científicos hicieron un seguimiento durante 10 años a 7.032 personas con migraña residentes en Be’er Sheva, en el desierto del Negev. Entre las cuestiones que analizaron están, por un lado, las condiciones climáticas y la exposición diaria a contaminantes del aire proveniente del tráfico, la industria y las tormentas de polvo. Por el otro, también pusieron el foco en la frecuencia y los momentos en que las personas acudían a un hospital o consultorio de atención primaria por un episodio.

Luego, esos registros se compararon con los niveles de polución y las variables meteorológicas del día de la consulta y de hasta una semana previa, puesto que los efectos de esos factores pueden tardar varios días en hacer efecto. Por último, revisaron los registros de farmacia para ver cuántas dosis de los medicamentos para migraña, conocidos como triptanes, necesitaban los pacientes.

Notaron que, en el día con mayor cantidad de consultas hospitalarias por este motivo de salud, los niveles de contaminación del aire eran elevados. En cambio, cuando disminuían las visitas, los valores registrados se ubicaban por debajo del promedio. Además, detectaron que la exposición a corto plazo a altas concentraciones de dióxido de nitrógeno se asociaba con un 41 por ciento más de probabilidades de acudir al hospital por estos episodios. Algo similar se registró entre quienes estaban expuestos a niveles intensos de radiación ultravioleta, con un incremento del 23 por ciento en las consultas médicas respecto de quienes no lo estaban.

Además, el 32 por ciento de las personas acudió al menos una vez al hospital por migraña aguda. A su vez, el 47 por ciento había comprado medicamentos triptanes y registraba un consumo promedio de dos tabletas mensuales, mientras que poco más del 2 por ciento superaba las diez dosis al mes.

Según el paper, uno de los principales limitantes del estudio es que la exposición a los contaminantes se midió mediante estaciones de monitoreo, sin contemplar comportamientos individuales como la cantidad de tiempo pasado en interiores, el uso de aire acondicionado, filtros de aire o el tipo de trabajo. Aún así, en un mundo donde el cambio climático se intensifica cada vez más a través de olas de calor, tormentas y niveles sostenidos de polución, la evidencia científica sigue aportando información clave para anticipar y prevenir problemas de salud.