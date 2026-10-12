Registran casa de congresista deorigen somalí de EE.UU. criticada por Trump

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de EE.UU. registraron la madrugada de este lunes la vivienda de la congresista demócrata Ilhan Omar, representante del estado de Minnesota, que ha protagonizado numerosos enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump, informa Fox News, citando fuentes familiarizadas con el caso.

El operativo estaría relacionado con una investigación penal por presunto fraude en los documentos migratorios de la legisladora, nacida en Somalia, que fueron completados por su difunto padre cuando ella era niña.

El registro comenzó alrededor de las 6:00 (hora local) y fue encabezado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con la participación del Departamento de Justicia. A mediados de septiembre, el responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, ya había señalado que Omar estaba siendo investigada en el marco de un caso penal.

Tanto republicanos como gran parte de los democrátas la han criticado por promover valores antiamericanos.