“Black Walmart” llega con precios irresistibles y beneficios para sus clientes

La cuenta regresiva para Navidad y fin de año ya arrancó; y con esta temporada llega Black Walmart, a partir de este 7 de octubre, con precios irresistibles, amplio surtido, excelentes opciones de financiamiento y total conveniencia para comprar tanto en las tiendas físicas como en línea.

Con precios realmente atractivos, los clientes de Walmart y del formato de bodegas Maxi Palí podrán aprovechar una nueva temporada de oportunidades para comprar electrodomésticos, tecnología, gaming (consolas Play Station y Nintendo), teléfonos celulares, línea blanca, juguetes, textiles y mercancía general.

“Con Black Walmart buscamos que los clientes encuentren precios irresistibles en distintas categorías, ya sea para adelantar sus compras navideñas, renovar algo en casa o resolver esos regalos que tienen pendientes”, dijo Richard Lugo, gerente sénior de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.

Black Walmart se plantea como un recorrido de varias semanas en las que los clientes y público en general deberán estar muy pendientes de los precios de esta temporada y disfrutar de oportunidades para cada momento y cada integrante de la familia.

Desde cocinas, parrillas y accesorios para crear momentos al aire libre, hasta pantallas, celulares y otros artículos de tecnología; sin dejar de lado la diversión de los más pequeños con juguetes eléctricos o montables, así como como una variada selección de moda para niños y adultos.