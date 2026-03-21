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Rusia reacciona al ataque de EE.UU. e Israel contra complejo de enriquecimiento de uranio en Irán

María Zajárova indicó que, al atacar objetivos en la República Islámica, Washington y Tel Aviv "ignoran las bajas civiles y las posibles consecuencias radiológicas y ambientales".

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Complejo iraní de enriquecimiento de uranio de Natanz.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, comentó este sábado el ataque contra el complejo iraní de enriquecimiento de uranio de Natanz, realizado por EE.UU. e Israel.

“Esto constituye una flagrante violación del derecho internacional, las Cartas de las Naciones Unidas y del OIEA, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y la Conferencia General del Organismo”, manifestó. Sin embargo los rusos estan limitados a su credibilidad por sus constantes ataques a objetivos civiles en Ucrania.

La vocera cuestionó la necesidad del ataque, recordando que ya el pasado junio EE.UU. e Israel anunciaron que con sus ataques destruyeron totalmente el programa nuclear iraní.

En este contexto, Zajárova criticó los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones militares, civiles y, sobre todo, nucleares iraníes, señalando que ignoran las bajas civiles y las posibles consecuencias radiológicas y ambientales.

“La comunidad internacional, incluyendo a los líderes de la ONU y del OIEA, tiene la obligación de proporcionar de inmediato una evaluación objetiva e inquebrantable de estas acciones irresponsables, que representan un riesgo real de desastre catastrófico en todo Oriente Medio y que claramente buscan socavar aún más la paz, la estabilidad y la seguridad en la región”, sostuvo.

Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmana de España, ha criticado el hecho de que la ONU haya guardado silencio sobre la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán, así como acerca de los crímenes de guerra cometidos al bombardear una escuela en Minab, que se cobró la vida de al menos 170 niñas iraníes.

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