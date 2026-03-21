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EE.UU. e Israel atacan un complejo de enriquecimiento de uranio en Irán

Así lo ha informado la Organización de Energía Atómica de Irán.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.

El complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz ha sido atacado por EE.UU. e Israel, ha denunciado este sábado la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) a través de su cuenta oficial en la plataforma X.

Al informar que las instalaciones “fueron nuevamente blanco de ataques por parte del enemigo estadounidense-sionista”, el organismo señaló que se trata de “un acto que viola las leyes y obligaciones internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)”.

“Las investigaciones técnicas demuestran que no se ha producido ninguna fuga de material radiactivo y que no existe peligro para los residentes de las zonas aledañas”, agregó la OEAI.

Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmana de España, ha criticado el hecho de que la ONU haya guardado silencio sobre la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán, así como acerca de los crímenes de guerra cometidos al bombardear una escuela en Minab, que se cobró la vida de al menos 170 niñas iraníes.

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