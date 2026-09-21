Cancelan cientos de vuelos en EE.UU. tras un fallo

Centenares de vuelos fueron cancelados o retrasados este lunes en aeropuertos internacionales de Newark Liberty, Teterboro y Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos por una caída de una línea de telecomunicaciones causada por un error de construcción, recogen medios locales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que “una cuadrilla de construcción de Amtrak cortó accidentalmente una línea de fibra en Nueva Jersey”, lo que “obligó a la FAA [Administración Federal de Aviación] a pausar vuelos en el Noreste”.

“Es probable que la reparación de esa rotura de fibra óptica lleve unas 13 horas”, advirtió el administrador de la FAA, Bryan Bedford.