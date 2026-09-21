Juicio contra exconcursante de ‘American Idol’: Caleb Flynn rompe a llorar ante jurado durante proceso por asesinato de su esposa

El acusado de 40 años niega haber matado a Ashley Flynn en Ohio; la Fiscalía desmonta su versión de un supuesto robo e insiste en la existencia de más de 100.000 mensajes con su amante donde hablaba del crimen.

Durante la segunda jornada del juicio en su contra por el homicidio de su esposa, Ashley Flynn, el exconcursante del programa de televisión estadounidense American Idol, Caleb Flynn, rompió en llanto en la sala del tribunal mientras los miembros del jurado examinaban fotografías de la escena del crimen, según reportó el periódico Daily Mail.

Flynn, de 40 años, se ha declarado inocente de múltiples cargos, incluyendo asesinato con agravantes, agresión criminal y manipulación de pruebas. El trágico suceso ocurrió el pasado 16 de febrero en la residencia familiar situada en la localidad de Tipp City, en el estado de Ohio. De acuerdo con los documentos judiciales del caso, la víctima falleció tras recibir disparos en la cabeza con una pistola de 9 milímetros, mientras las dos hijas de la pareja —de 10 y 12 años— se encontraban en el interior de la vivienda.

Las inconsistencias del supuesto robo y la llamada al 911

Tras el crimen, el acusado sostuvo ante las autoridades la versión de que un desconocido había irrumpido en el inmueble y disparado contra su esposa. Sin embargo, los peritajes presentados en el tribunal ponen en duda su testimonio. Un agente de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio testificó no haber hallado marcas de herramientas en el marco de la puerta que sugirieran un ingreso forzado, ni daños en el cerrojo, añadiendo que ambas cerraduras estaban abiertas al momento de la inspección. La Fiscalía sostiene que Flynn manipuló deliberadamente la escena del crimen para engañar a los investigadores.

Durante la audiencia, el momento de mayor tensión ocurrió cuando la acusación reprodujo la grabación de la llamada al 911 realizada por Flynn la noche del ataque, momento en que el imputado volvió a romper en llanto.

Más de 100.000 mensajes con su amante

Un elemento central presentado por la Fiscalía se basa en la revelación de más de 100.000 mensajes de texto intercambiados entre Flynn y una mujer con la que mantenía una relación extramarital. Según el Ministerio Público, en varios de esos escritos el acusado abordaba explícitamente la idea de matar a su esposa sin terminar en prisión.

Por su parte, la defensa técnica argumenta que dichos comentarios tenían como único objetivo complacer a su amante y que Flynn planeaba iniciar un proceso de divorcio. El juicio continúa su curso en los tribunales de Ohio.